Haridwar News: तीर्थ पुरोहित की गद्दी के कर्मचारी को लाठी-डंडों से पीटा

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक तीर्थ की गद्दी पर काम करने वाले कर्मचारी से पंतद्वीप पार्किंग के पास यजमान को लेने जाते समय अज्ञात लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि युवक से करीब एक हजार रुपये छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक ने रोड़ी बेलवाला पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।कांगड़ा घाट स्थित पंडित ज्वाला प्रसाद की गद्दी पर नवीन भट्ट काम करते हैं। मंगलवार की तड़के वह यजमान को लेने के लिए कांगड़ा घाट से पंतद्वीप पार्किंग की ओर जा रहे थे। नवीन का आरोप है कि पार्किंग में पहुंचने पर कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट के बाद उसके पास मौजूद करीब एक हजार रुपये छीनकर फरार हो गए।घटनास्थल पर अंधेरा छाया हुआ था। घटना के बाद उसने रोड़ी बेलवाला पुलिस चौकी पहुंचकर तहरीर दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घायल युवक का मेला अस्पताल में उपचार कराया गया। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।