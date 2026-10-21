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Haridwar News: खाई में गिरा खनन सामग्री से भरा डंपर, चालक ने कूदकर बचाई जान

Wed, 21 Oct 2026 05:13 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 05:13 PM IST
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Dumper loaded with mining material falls into a ditch
- लालवाला गांव के पास धनौरी-बिहारीगढ़ मार्ग पर हुआ हादसा, जनहानि नहीं
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संवाद न्यूज एजेंसी
धनौरी। धनौरी-बिहारीगढ़ मार्ग पर लालवाला गांव के पास बुधवार को खनन सामग्री से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। हादसे के दौरान चालक ने डंपर से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।


जानकारी के अनुसार, डंपर बंजारेवाला स्थित स्टोन क्रशर से खनन सामग्री लेकर जा रहा था। लालवाला गांव के पास तिराहे पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे डंपर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। चालक क्यूम निवासी मुजफ्फरनगर ने समय रहते डंपर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, इसी मार्ग पर पहले भी डंपर की चपेट में आने से एक पीआरडी जवान की मौत हो चुकी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि खनन सामग्री से भरे ट्रक और डंपर की आवाजाही के कारण इस मार्ग पर हादसों का खतरा बना रहता है। उन्होंने मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।
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