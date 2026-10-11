Haridwar News: घर में घुसने पर विवाद, परिवार को धमकाया

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हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात घर में घुसने की वजह पूछने पर परिवार को हत्या की धमकी दे डाली। आरोप है कि युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर परिवार से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, घास मंडी स्थित वाल्मीकि बस्ती निवासी अमित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि छह अक्तूबर की रात करीब एक बजे अक्षय राम उनके घर में घुस आया था। अमित के पिता के जागने पर वहां से भाग निकला। आरोप है कि आठ अक्तूबर को अमित ने अक्षय से रात में घर आने का कारण पूछा तो वह भड़क गया। इसके बाद अक्षय और उसके भाई रितिक ने अमित की पत्नी, पिता और बच्चों के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद