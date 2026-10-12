Haridwar News: सहकारी समितियाें के कर्मचारियों की हड़ताल जारी

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पथरी। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की हड़ताल सोमवार को 12वें दिन भी जारी रही। इस वजह से सहकारी समितियों पर ताले लटके रहे। बादशाहपुर व टिहरी विस्थापित (पथरी) तथा धनपुरा (कटारपुर) और पीतपुर (अलावलपुर) में सहकारी समितियों के सचिव व कर्मचारी एक अक्तूबर से मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे हैं। इससे सहकारी समितियों में होने वाले सभी कार्य बंद पड़े हैं। किसान प्रेम सिंह, राजेश कुमार, इरशाद अली, जावेद अली का कहना है कि कुछ फसलों में खाद व कीटनाशक की जरूरत है। हड़ताल के चलते सहकारी समितियों से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। बादशाहपुर सहकारी समिति के सचिव अजय पाल सिंह ने बताया कि हड़ताल के चलते सहकारी समिति पर ताला लगा दिया है।