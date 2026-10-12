Haridwar News: मुख्य मार्ग पर बहा सीवर का दूषित जल, लोगों में भारी रोष

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धार्मिक पर्व की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय नागरिक मोहित ने तुरंत इसकी सूचना जल संस्थान विभाग को दी। मामले की गंभीरता को समझते हुए विभाग तुरंत हरकत में आया। जल संस्थान की अपर सहायक अभियंता निधि सेठी ने बताया कि शिकायत मिलते ही तकनीकी टीम को तुरंत मौके पर भेज दिया है। आश्वासन दिया कि शाम तक सीवर की इस समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा।

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सप्तऋषि। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के गेट नंबर-2 के मुख्य मार्ग पर स्थित बिरला फार्म बाजार में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। बाजार के मुख्य मार्ग पर सीवर का दूषित पानी बह रहा है। सड़क पर फैले इस गंदे पानी और उससे आ रही दुर्गंध के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।