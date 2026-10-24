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Haridwar News: हरिद्वार में जनगणना प्रशिक्षण स्थगित

Sat, 24 Oct 2026 07:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:11 PM IST
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Census training in Haridwar postponed
राजकीय शिक्षक संघ ने जताई थी आपत्ति
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हरिद्वार। राजकीय शिक्षक संघ की आपत्ति के बाद हरिद्वार में जनगणना प्रशिक्षण की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। तहसीलदार हरिद्वार द्वारा अध्यापकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्थगित किया है। यह निर्णय अर्धवार्षिक परीक्षाओं को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए लिया गया।
तहसीलदार हरिद्वार सचिन कुमार ने 25 से 27 अक्तूबर तक जनगणना के लिए प्रशिक्षण निर्धारित किया था। इसी अवधि में 27 अक्तूबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होनी थीं। राजकीय शिक्षक संघ ने इस पर आपत्ति जताई थी। संघ के जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार और जिला मंत्री विवेक सैनी ने जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा था। उन्होंने बताया था कि अध्यापक एक साथ प्रशिक्षण और परीक्षा दोनों नहीं करा सकते। संघ ने प्रशिक्षण को स्थगित करने की मांग की थी।
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इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनगणना प्रशिक्षण की तारीख को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। इस कदम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि परीक्षाएं बिना किसी बाधा के संपन्न हों। अध्यापक अपनी परीक्षाओं के बाद प्रशिक्षण में भाग ले सकेंगे।
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