Haridwar News: कारोबारी के घर से लाखों के जेवर-नकदी चोरी में रिपोर्ट दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर बाईपास के पास हार्डवेयर के कारोबारी रहे अंकित चौहान के घर के ताले तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है।पुलिस के अनुसार, पिछले करीब 11 दिन पहले हार्डवेयर कारोबारी अंकित चौहान का निधन हो गया था। इसके बाद उनके दो बेटे व पत्नी मूल गांव कटारपुर गए हुए थे। सीतापुर बाईपास स्थित घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस को दी गई तहरीर में प्रीति चौहान ने बताया कि छह अक्तूबर को वह अपने परिवार के साथ पति के पैतृक गांव कटारपुर गई थीं। 17 अक्तूबर की सुबह करीब सात बजे देवर शुभम चौहान से उन्हें घर में चोरी होने की सूचना मिली। इसके बाद वह तत्काल अपने घर पहुंचीं। वहां काफी लोग एकत्र थे। घर के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था।ऊपर जाकर देखा तो कमरों में रखी अलमारियों के ताले भी टूटे थे और सामान बिखरा पड़ा था। प्रीति के अनुसार, जांच करने पर सोने की चार चूड़ियां, मंगलसूत्र, सोने का हार, सोने का लॉकेट वाला हार, दो झुमके, एक अंगूठी, दो जोड़ी टॉप्स, पांच जोड़ी पाजेब, चांदी के 15 सिक्के, चांदी की कटोरी, प्लेट और चम्मच समेत अन्य सामान गायब मिला। इसके अलावा एटीएम कार्ड, कीमती दस्तावेज और नकदी भी चोरी हो गई। सीओ ज्वालापुर संजय चौहान ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।