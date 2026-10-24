Haridwar News: गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा

संवाद न्यूज एजेंसीलालढांग। लालढांग क्षेत्र के चमरिया गांव में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाए जाने की मांग की थी।शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे गुलदार ने गांव में अर्जुन बिष्ट की गोशाला में घुसकर वहां बंधी एक बछिया पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आहट होने पर जब घरवाले गोशाला की तरफ भागे तो गुलदार बछिया को दबोचे हुए था। शोर मचाने पर गुलदार भागने के बजाय उल्टा पशु पालकों पर ही हमला करने का प्रयास करने लगा। ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर ही वह जंगल की तरफ भागा।ग्रामीणों का कहना है कि चमरिया गांव में पिछले कुछ समय से गुलदार की आवाजाही बढ़ जाने से मवेशियों पर लगातार हो रहे हमलों से पशुपालक परेशान हैं। गुलदार के डर से शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलने में भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। ग्रामीणों को अपने मवेशियों के साथ परिवार की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। चिड़ियापुर रेंज के रेंजर महेश शर्मा ने कहा कि पिंजरा लगा दिया गया है। टीम चमरिया गांव और उसके आसपास के इलाकों में गुलदार की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है।