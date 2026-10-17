फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Assistance should be provided to retired personnel.

Haridwar News: भेल के सेवानिवृत्त कर्मियों को 10 हजार वार्षिक सहायता दी जाए

Sat, 17 Oct 2026 07:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:15 PM IST
विज्ञापन
Assistance should be provided to retired personnel.
फोटो
विज्ञापन

- वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने जीएम (एचआर) को सौंपा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने भेल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दोबारा शुरू करने की मांग की है। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में भेल के जीएम (एचआर) सुमति शर्मा के माध्यम से कॉरपोरेट कार्यालय दिल्ली के लिए ज्ञापन सौंपा।
अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा कि भेल प्रबंधन और कर्मचारियों के प्रयासों से संस्थान ने उत्पादन लक्ष्य हासिल कर आर्थिक स्थिति मजबूत की है। इसके लिए संगठन ने भेल परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिला था। इसकी भरपाई के लिए पहले प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। संगठन ने इसे दोबारा शुरू करने की मांग की है।
विज्ञापन

भेल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी दूर, नेत्र रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की। मरीजों की सुविधा के लिए मुख्य अस्पताल तक भेल के दो ई-रिक्शा संचालित कराने का अनुरोध किया। संगठन ने ठेका श्रमिकों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को नियमित नियुक्तियों में वरीयता देने और उनकी ब्रेक अवधि एक महीने से घटाकर 15 दिन करने की मांग उठाई। इस दौरान चौधरी चरण सिंह, विद्यासागर गुप्ता, बाबूलाल सुमन, एसएससीएस भास्कर, श्याम सिंह, रामसागर सिंह, एससी ग्रोवर, अरुण सिंह राणा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed