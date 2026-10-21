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अंकिता भंडारी हत्याकांड: उर्मिला सनावर का होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई का मिला नोटिस, 23 को देहरादून बुलाया

Wed, 21 Oct 2026 09:14 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार
माई सिटी रिपोर्टर, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 21 Oct 2026 09:14 PM IST
सार

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब जांच सीबीआई कर रही है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर से भी टीम ने हाल ही में पूछताछ की थी। आज फिर टीम पूछताछ के लिए उनके पास पहुंचीं।

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Ankita Bhandari murder case CBI team visits Urmila Sanawar home again for questioning
उर्मिला सनावर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज फिर अभिनेत्री उर्मिला सनावर से सहारनपुर स्थित आवास पर पहुंची। टीम ने काफी देर तक उर्मिला से बात की। उनका कहना है कि टीम बिना पहले जानकारी दिए अचानक आई थी। बताया कि रविवार को पूछताछ में सीबीआई ने उनसे नार्को टेस्ट के लिए कहा था, जिसकी उन्होंने अनुमति दे दी थी। आज उसका नोटिस उन्हें मिला है। टीम ने उन्हें टेस्ट के के लिए परसों देहरादून बुलाया है।

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बता दें कि हाल ही में सीबीआई की टीम ने उर्मिला सनावर से उनके आवास पर चार घंटे तक पूछताछ की थी। उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया था कि सीबीआई टीम बिना किसी पुख्ता सबूत के आई थी।
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उनके पास एसआईटी की जांच रिपोर्ट, आठ घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। उनके मोबाइल का ईएमईआई नंबर तक टीम के पास नहीं था। सीबीआई के पास महज ढाई मिनट का एक ऑडियो था।

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