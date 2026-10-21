अंकिता भंडारी हत्याकांड: उर्मिला सनावर का होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई का मिला नोटिस, 23 को देहरादून बुलाया

अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज फिर अभिनेत्री उर्मिला सनावर से सहारनपुर स्थित आवास पर पहुंची। टीम ने काफी देर तक उर्मिला से बात की। उनका कहना है कि टीम बिना पहले जानकारी दिए अचानक आई थी। बताया कि रविवार को पूछताछ में सीबीआई ने उनसे नार्को टेस्ट के लिए कहा था, जिसकी उन्होंने अनुमति दे दी थी। आज उसका नोटिस उन्हें मिला है। टीम ने उन्हें टेस्ट के के लिए परसों देहरादून बुलाया है।

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