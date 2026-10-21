अंकिता भंडारी हत्याकांड: उर्मिला सनावर का होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई का मिला नोटिस, 23 को देहरादून बुलाया
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब जांच सीबीआई कर रही है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर से भी टीम ने हाल ही में पूछताछ की थी। आज फिर टीम पूछताछ के लिए उनके पास पहुंचीं।
विस्तार
अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई की टीम आज फिर अभिनेत्री उर्मिला सनावर से सहारनपुर स्थित आवास पर पहुंची। टीम ने काफी देर तक उर्मिला से बात की। उनका कहना है कि टीम बिना पहले जानकारी दिए अचानक आई थी। बताया कि रविवार को पूछताछ में सीबीआई ने उनसे नार्को टेस्ट के लिए कहा था, जिसकी उन्होंने अनुमति दे दी थी। आज उसका नोटिस उन्हें मिला है। टीम ने उन्हें टेस्ट के के लिए परसों देहरादून बुलाया है।
बता दें कि हाल ही में सीबीआई की टीम ने उर्मिला सनावर से उनके आवास पर चार घंटे तक पूछताछ की थी। उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया था कि सीबीआई टीम बिना किसी पुख्ता सबूत के आई थी।
UK Top News: दलेर मेहंदी विवाद में नया मोड़, गंगा स्नान पर ब्रेक, मदरसों को लेकर बड़ा फैसला, कुमाऊं में हादसा
उनके पास एसआईटी की जांच रिपोर्ट, आठ घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। उनके मोबाइल का ईएमईआई नंबर तक टीम के पास नहीं था। सीबीआई के पास महज ढाई मिनट का एक ऑडियो था।