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Haridwar News: स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 06:10 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:10 PM IST
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Accused arrested with smack (heroin)
हरिद्वार। ऑपरेशन प्रहार के तहत ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 5.05 ग्राम स्मैक और 450 रुपये नकद बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पूर्व में भी स्मैक से जुड़े मामले में जेल जा चुका है।
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पुलिस के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय देहरादून के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार की मध्यरात्रि को चेकिंग के दौरान पुलिस ने पावधोई मोहल्ले में पंडितों के बाग के पास से सम्मून निवासी ईदगाह रोड, पावधोई, ज्वालापुर को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 5.05 ग्राम स्मैक और 450 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ वर्ष 2024 में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। संवाद
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