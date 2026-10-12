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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   A young man's leg was amputated after being hit by a train and he was referred to AIIMS.

Haridwar News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक का पैर कटा, एम्स किया रेफर

Mon, 12 Oct 2026 07:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:06 PM IST
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A young man's leg was amputated after being hit by a train and he was referred to AIIMS.
हरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर बैठा एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। उसका पैर कट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेला अस्पताल भिजवाया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया।
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पुलिस के अनुसार, सोमवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि खड़खड़ी रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया है। सूचना मिलते ही खड़खड़ी चौकी प्रभारी नवीन नेगी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दीपांशु कश्यप (21) निवासी कुंज गली, खड़खड़ी का पैर बुरी तरह जख्मी था। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे मेला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों ने प्राथमिकी उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि युवक को एम्स भेजा गया है। वहां उसका इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
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