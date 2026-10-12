Haridwar News: महंत गोविंददास की हत्या में 50 हजार का इनामी चंडीगढ़ से गिरफ्तार

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एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, 17 अक्तूबर 2024 को ज्ञानलोक कॉलोनी कनखल स्थित श्रद्धा भक्ति आश्रम के संत महंत गोविंददास की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 19 अक्तूबर को खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सामने आया था कि आरोपियों ने एक जून को हत्या की थी। हत्या से पहले महंत राम गोविंद दास को नशे का इंजेक्शन लगाकर मूर्छित कर गला घोंटकर हत्या की थी। इसके बाद शव को बैरागी कैंप में गंगा में फेंक दिया था। इसके बाद एक कथित बाबा को लालच देकर आश्रम की जिम्मेदारी सौंप दी थी। आश्रम को बेचने की रणनीति बनाकर फर्जी वसीयतनामा तैयार किया था। 10 करोड़ में संपत्ति बेचने की डील की थी।एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जांच में छह आरोपी प्रकाश में आए थे। चार आरोपियों को हरिद्वार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। आरोपी सौरभ उर्फ नीटू को एसटीएफ ने 20 सितंबर को बागपत से गिरफ्तार किया था। मामले में प्रदीप लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार का इनाम घोषित था। फरारी के चलते उसके घर की कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी थी। खोजबीन के दौरान आरोपी के चंडीगढ़ में होने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने दबिश देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब में छोटा हाथी वाहन से माल की डिलीवरी का काम कर रहा था।