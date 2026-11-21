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बरसात के दौरान नदियों में कई बार आई बाढ़ का पानी तटबंध टूटने से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि में फैल गया था। इससे गन्ने, धान और पशुओं के हरे चारे की फसलें बरबाद हो गई थीं। बची हुई फसलें भी पानी में सड़ रही हैं। किसानों कर्म सिंह, कलम सिंह, शेषराज, मदन सिंह, संदीप कुमार, महकर सिंह और भगत सिंह का कहना है कि खेतों में अब भी पानी भरा है। ठंड बढ़ने और दिन छोटे होने से पानी सूखने की रफ्तार भी धीमी हो गई है। गेहूं की बुवाई में देरी से उत्पादन पर असर पड़ना तय है। किसानों को आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है। एसडीएम अनिल शुक्ला ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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खानपुर। खानपुर क्षेत्र में गंगा, सोलानी और बाणगंगा नदियों में आई बाढ़ का पानी अब तक खेतों से नहीं निकल पाया है। करीब 15 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न होने से किसान गेहूं की बुवाई नहीं कर पा रहे हैं। इससे इस बार गेहूं की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है।