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हरिद्वार। विश्व मात्स्यिकी दिवस पर मत्स्य विभाग हरिद्वार की ओर से कामधेनु घाट स्थित गंगा नदी की मुख्य धारा में एक लाख मछली के बीज छोड़े गए। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर मत्स्य विभाग उत्तराखंड के निदेशक सीएस धर्मशक्तु ने कहा कि नदियों में वैज्ञानिक पद्धति से गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज को छोड़कर प्राकृतिक मत्स्य भंडार को समृद्ध करने, जलीय जैव विविधता बचाने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इससे भविष्य में प्राकृतिक मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। उपनिदेशक प्रमोद कुमार शुक्ल और उपनिदेशक गढ़वाल मंडल अल्पना हल्दिया ने कहा कि मछलियों से गंगा नदी के प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों का संवर्धन, जलीय जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। आमजन में जलस्रोतों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। सहायक निदेशक मत्स्य गरिमा मिश्रा ने कहा कि ऐसे आयोजन के माध्यम से गंगा के मत्स्य संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयासों को बल मिलता है। उन्होंने गंगा की निर्मलता बनाए रखने की लोगों से अपील की। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉ. नीलकांत, कृष्णायन संस्थान से गौतम, अग्रज मिश्रा, अनुराग सेमवाल आदि मौजूद रहे।

- मछलियों से गंगा नदी के पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मिलती है मदद