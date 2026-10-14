फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Young engineer Rahul from Champawat made a solar vehicle

चंपावत के इंजीनियरिंग छात्र ने किया कमाल: तैयार किया सोलर वाहन, पहाड़ों की चढ़ाई में भी कारगर

Wed, 14 Oct 2026 11:15 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत
अमर उजाला नेटवर्क, चंपावत Published by: Heera Updated Wed, 14 Oct 2026 11:15 PM IST
सार

चंपावत के राहुल ने एक माह की कड़ी मेहनत से सोलर वाहन तैयार किया है, जिसे पहाड़ों की चढ़ाई पर चलाना आसान है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र राहुल का दावा है कि इस वाहन से एक बैटरी में करीब 70 किमी और दो बैटरी से 140 किमी तक का सफर किया जा सकता है।

विज्ञापन
Young engineer Rahul from Champawat made a solar vehicle
राहुल नरियाल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 

विज्ञापन

चंपावत जिले के मादली निवासी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र 20 वर्षीय राहुल नरियाल ने मात्र एक महीने की कड़ी मेहनत और करीब 40,000 रुपये की लागत से एक अनूठा सोलर वाहन तैयार किया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह वाहन पहाड़ी क्षेत्रों की चढ़ाई पर भी आसानी से संचालित हो सकता है।

राहुल ने बताया कि सोलर वाहन पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। चलते-चलते यह चार्ज हो जाएगा। दूसरा मौसम खराब होने पर इसे बिजली से भी चार्ज किया जा सकता है। दोनों ही विकल्प इसमें मौजूद हैं। उन्होंने व्यक्तिगत खर्च की बचत कर वाहन के लिए आवश्यक सामान खरीदा।

विज्ञापन

वाहन में सोलर प्लेट, बैटरी समेत कार में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरण लगाए गए हैं। राहुल का दावा है कि उनके तैयार किए गए वाहन की अधिकतम गति करीब 65 से 70 किमी प्रति घंटा है। वाहन में दो बैटरियां लगाई गई हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

उनके मुताबिक एक बैटरी से करीब 70 किमी तक सफर किया जा सकता है, जबकि दोनों बैटरियों के इस्तेमाल से कुल दूरी करीब 140 किमी तक पहुंच सकती है। मौसम साफ होने पर यह दूरी अधिक भी हो सकती है। राहुल अब तक वाहन को करीब 90 किमी चला चुके हैं और कॉलेज आने-जाने में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि तीन लोगों को बैठाकर चढ़ाई वाली जगह पर इसका सफल प्रयोग हुआ है। 215 किलो भार के साथ वाहन को चढ़ाई पर संचालित किया गया। हालांकि गड्ढों से भरी या खराब सड़क पर इसे चलाना संभव नहीं है।

मैकेनिकल काम में आई दिक्कत
चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे राहुल ने बताया कि इलेक्ट्रिकल क्षेत्र की जानकारी से उन्हें वाहन के ऊर्जा और बैटरी सिस्टम को समझने में मदद मिली। हालांकि, वाहन के मैकेनिकल हिस्से पर काम करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। मैकेनिकल कार्यों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के दौरान उनके एक सीनियर ने आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन दिया, जिससे वह प्रोजेक्ट पूरा कर सके। राहुल ने बताया कि पेट्रोल की सीमित उपलब्धता और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भविष्य में यह वाहन बेहतर विकल्प बन सकता है। इससे ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed