चंपावत: सर्किट हाउस पहुंचे सीएम धामी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
#WATCH | Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami attends various programmes at the Circuit House in Champawat, including the inauguration and foundation stone-laying ceremonies for several development projects in the district. https://t.co/nw7kW0L62z— ANI (@ANI) October 18, 2026