Chamoli News: बारिश के बीच भी आंदोलन पर डटे ग्रामीण

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गोपेश्वर। मोहनखाल-किनजाणी-चोपता-तुंगनाथ मार्ग के निर्माण की मांग के लिए संघर्ष समिति का धरना रविवार को 44वें दिन भी जारी रहा। लगातार बारिश के बावजूद ग्रामीण धरना स्थल पर डटे रहे। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण के लिए शासन से सकारात्मक जवाब नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मोहनखाल में धरना स्थल पर आयोजित सभा में संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि अब ग्रामीणों के धैर्य का बांध टूटने लगा है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निवासी महेंद्र भट्ट पर भी क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस मौके पर ललित मोहन, विवेक थपलियाल, रविंद्र थपलियाल, ओमप्रकाश, सौरभ, राहुल, सूरज, गोविंद, हरीश, कल्पेश्वरानंद और व्यापार संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र बिष्ट आदि मौजूद रहे। संवाद

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