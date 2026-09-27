Chamoli News: बदरीनाथ में डीजे पर पत्रकार संघ ने की निंदा
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 27 Sep 2026 05:13 PM IST
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कर्णप्रयाग। भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ ने बदरीनाथ में डीजे के प्रयोग और फूहड़ कार्यक्रम की निंदा की। संघ ने इसे धार्मिक अपमान बताया। जिलाध्यक्ष दिग्पाल गुसाईं की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संघ ने 25 सितंबर के गौचर सम्मेलन के आय-व्यय पर संतोष जताया। इस दौरान संदीप कुमार, अरुण मिश्रा और केएस असवाल आदि मौजूद थे। संवाद
भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात
आदिबदरी। तहसील के खाल बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 138वां मन की बात कार्यक्रम सुना। इस अवसर पर चमोली के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद रमेश मैखुरी ने कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर प्रधान हिमेंद्र कुंवर, बूथ अध्यक्ष आरती देवी, संजय बहुगुणा और लक्ष्मी बहुगुणा भी मौजूद रहे। संवाद
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भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात
आदिबदरी। तहसील के खाल बूथ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 138वां मन की बात कार्यक्रम सुना। इस अवसर पर चमोली के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश मैखुरी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद रमेश मैखुरी ने कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर प्रधान हिमेंद्र कुंवर, बूथ अध्यक्ष आरती देवी, संजय बहुगुणा और लक्ष्मी बहुगुणा भी मौजूद रहे। संवाद
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