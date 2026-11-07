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Chamoli News: बेस अस्पताल का शासनादेश जारी होने पर जलाएंगे हजारों दीप

Sat, 07 Nov 2026 05:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sat, 07 Nov 2026 05:30 PM IST
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Thousands of lamps will be lit when the government order for Base Hospital is issued.
सिमली बेस अस्पताल संघर्ष समिति ने धरने के दौरान कहा
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मिठाई वितरित कर धरनास्थल पर मनाया त्योहार
कर्णप्रयाग। बेस अस्पताल सिमली के शासनादेश जारी करने की मांग को लेकर बेस अस्पताल संघर्ष समिति का धरना दिवाली में 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान समिति ने धरना दे रहे लोगों के साथ मिठाई वितरण कर त्योहार मनाया। साथ ही कहा कि जिस दिन सरकार बेस अस्पताल का शासनादेश जारी करेगी उस दिन हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाएंगे।
शनिवार को धरने का 15वां दिन रहा। समिति सिमली महिला बेस को उच्चीकृत कर पूर्ण बेस अस्पताल और उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग करती आ रही है। समिति का कहना है कि सिमली में वर्ष 2012 में ही बेस अस्पताल की घोषणा की गई जिसके बाद इसे महिला बेस कर दिया गया। लगातार मांग के बाद वर्ष 2024 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे पूर्ण बेस बनाने की घोषणा की।
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अब स्वास्थ्य विभाग ने बेस चिकित्सालय का बोर्ड लगा दिया लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ। इसके लिए समिति आंदोलन कर रही है। कर्णप्रयाग से लगा सिमली चमोली जिले का केंद्र बिंदु है। यहां संपूर्ण जिले के मरीज पहुंचते हैं। यही नहीं सीमा से लगे अन्य जिलों को भी यह अस्पताल लाभ देगा। हवाई और रेल कनेक्टिविटी के भी यह समीप है। ऐसे में सरकार चाहे तो पूर्ण बेस और मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे सकती है।
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वहीं सरकार में दायित्वधारी संतोष खंडूड़ी ने बताया कि सिमली में स्थानीय जनता की ओर से महिला बेस अस्पताल सिमली के उच्चीकरण के लिए संचालित धरना प्रदर्शन को संज्ञान में लेते हुए समस्या के समाधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की है। उन्होंने बताया कि सीएम ने स्वास्थ्य केंद्र का जल्द उच्चीकरण करने की पहल करने का आश्वासन दिया है। शनिवार को धरना देने वालों में समिति के संरक्षक महेश डिमरी, बीराम, दिनेश चंद्र जोशी, प्रकाश सेमवाल, अनसूया प्रसाद नैनवाल आदि मौजूद थे।
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