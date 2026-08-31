Chamoli News: रस्साकशी में सुनील वार्ड, फुटबाल में पीपलकोटी जीता

तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापनसंवाद न्यूज एजेंसीज्योतिर्मठ। युवा खेल विकास समिति की ओर से आयोजित तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। प्रतियोगिता में वॉलीबाल, फुटबाॅल, रस्साकशी, कबड्डी और दौड़ सहित विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। रस्साकशी में सुनील वार्ड और फुटबाॅल में पीपलकोटी ने बाजी मारी।प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुष वर्ग की रस्साकशी में सुनील वार्ड की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया जबकि नेपाल (श्रमिक) की टीम उपविजेता रही। महिला वर्ग में रविग्राम ने बाजी मारी और रेगड़ी की टीम दूसरे स्थान पर रही। फुटबाल प्रतियोगिता में पीपलकोटी विजेता और जेएफसी ज्योतिर्मठ उपविजेता बनी। महिला मंगल दल प्रतियोगिता में परसारी प्रथम, विश्वकर्मा महिला मंगल दल सिंहधार द्वितीय और जय मां चंडिका रविग्राम तृतीय स्थान पर रहा। कुर्सी दौड़ में प्रियांशी भट्ट प्रथम, संगीता द्वितीय और निशा पंवार तृतीय रहीं। इस मौके पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, उत्तराखंड महिला आयोग की सदस्य विजया रावत, अनिल सकलानी, समीर डिमरी, अंशुल भुजवाण, मनोनीत सभासद रंजना शर्मा, मुकेश डिमरी, अंजू फरस्वाण, आयोजन समिति के अध्यक्ष सौरभ राणा आदि मौजूद रहे।