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Chamoli News: बदरीनाथ में श्रद्धालु का खोया ब्रेसलेट खोज निकाला

Thu, 08 Oct 2026 04:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 08 Oct 2026 04:51 PM IST
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Lost bracelet of a pilgrim in Badrinath recovered.
बदरीनाथ। परिवार के साथ बदरीनाथ धाम की यात्रा पर आए कोलकाता के श्रद्धालुओं का लाखों का ब्रेसलेट खो गया। इससे परिवार परेशान हो गया। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने ब्रेसलेट खोज निकाला।
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पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी मदन मोहन अपने परिवार के साथ बदरीनाथ दर्शन करने आए थे। दर्शन कर लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय उनका सोने का ब्रेसलेट खो गया। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया कि ब्रेसलेट पांच तोले का है। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और ब्रेसलेट की तलाश शुरू की तो कुछ देर में पुलिस को ब्रेसलेट मिल गया। इसे मदन मोहन के परिवार को सौंप दिया गया। संवाद
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