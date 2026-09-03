Chamoli News: पोल्ट्री वैली फार्मों का निरीक्षण किया

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कर्णप्रयाग। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने भटोली क्षेत्र में पोल्ट्री वैली फार्मों का निरीक्षण किया। उन्होंने कुक्कुट पालकों को फार्म के रख-रखाव, साफ-सफाई और पक्षियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुझाव दिए। निरीक्षण में सेम गांव का पोल्ट्री फार्म अच्छी स्थिति में मिला। उन्होंने भविष्य में इसके विस्तार के लिए भी प्रोत्साहित किया। पोल्ट्री वैली के तहत क्षेत्र में दो एमपीयू संचालित हैं। इनमें एक खंडूड़ा और दूसरा सेम गांव में है। बिष्ट ने अन्य अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही कुक्कुट पालकों को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। इस अवसर पर अपर जिला सहकारी अधिकारी सीमा बर्तवाल और पशु चिकित्सा अधिकारी छाया रानी आदि मौजूद थे। संवाद