Chamoli News: बिजली लाइन को सब स्टेशन से जोड़ने की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पेंशनर वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन की बैठक 22 को गोपेश्वर मेंकर्णप्रयाग। गर्वनमेंट पेंशनर वेलफेयर आर्गनाइजेशन चमोली के पदाधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया 22 अक्तूबर को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में होगी। ऑर्गनाइजेशन की प्रदेश प्रभारी बीना भंडारी ने सभी विकासखंडों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत और प्रदेश महामंत्री वलीराम चौहान की मौजूदगी में चुनाव प्रक्रिया और संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। संवादभूधंसाव से तहसील कार्यालय, हाईवे और होटल पर खतराआदिबदरी। तहसील मुख्यालय के समीप करीब 50 मीटर जमीन के हिस्से में भूधंसाव हो रहा है। इससे तहसील कार्यालय भवन और एक होटल पर खतरा मंडरा रहा है। गत माह हुई मूसलाधार बारिश के कारण धोल्याण स्थान पर पहाड़ी का धंसना शुरू हुआ था। इस भू-भाग के धंसने से एक बिजली का खंभा और ट्रांसफार्मर टूट गया था। अब धंसाव धीरे-धीरे राष्ट्रीय राजमार्ग 109 तक पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्र प्रकाश बहुगुणा और होटल मालिक संजय चमोला ने कहा कि लगातार बारिश होने पर भूस्खलन का मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर होटल और तहसील कार्यालय को क्षतिग्रस्त कर सकता है। प्रधान आरती बहुगुणा और भलसों ग्राम प्रधान विजया बरमोला ने प्रशासन से भूस्खलन क्षेत्र के शीघ्र उचित उपचार की मांग की। संवादस्वरोजगार कर रही महिलाओं को किया सम्मानितजिलासू। तहसील में एनआरएलएम-रीप समूह ने स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया और उन्हें ट्रॉफी व प्रमाणपत्र दिए गए। ऐरास की पूनम देवी को मशरूम उत्पादन तथा रेखा देवी को बकरी पालन के लिए सम्मान मिला। सिवाई की चंदा देवी को सिलाई कार्य, सुमन देवी को गाय पालन व डेयरी के लिए सराहा गया। जिलासू के ग्राम पंचायत मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि रीप परियोजना ने इन महिलाओं को आमंत्रित कर उनके प्रयासों को प्रोत्साहित किया। रीप का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना और कृषि व गैर-कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना है। संवाद