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Chamoli News: नंदानगर के व्यापारी दौलत सिंह का निधन

Thu, 22 Oct 2026 07:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 22 Oct 2026 07:01 PM IST
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Death of Nandanagar businessman Daulat Singh
नंदानगर। नंदानगर के प्रतिष्ठित व्यापारी दौलत सिंह नेगी (72) आकस्मिक निधन हो गया। सुतोल गांव निवासी दौलत सिंह वर्ष 1974 में नंदानगर घाट आ गए थे। वे कांग्रेस के पुराने नेता भी रहे हैं। वर्ष 2000 में वे बीडीसी सदस्य भी रहे। एक सप्ताह पहले तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए देहरादून ले जाया गया जहां बृहस्पतिवार को उनका अचानक निधन हो गया। ब्लॉक प्रमुख हिमा नेगी, नगर पंचायत अध्यक्ष बीना रौतेला, व्यापार संघ अध्यक्ष नंदन सिंह रावत, बाबा उदय सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष महिपाल सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृपाल सिंह, ज्येष्ठ प्रमुख हीरा सिंह ने उनके निधन पर शोक जताया। संवाद
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