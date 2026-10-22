फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   52 people underwent check-ups at the health camp.

Chamoli News: स्वास्थ्य शिविर में 52 लोगों ने कराई जांच

Thu, 22 Oct 2026 07:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 22 Oct 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
52 people underwent check-ups at the health camp.
गोपेश्वर। मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत लासी गांव में श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों व उनके परिजनों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। कैंप आंख, नाक, कान, दांत, ईसीजी, त्वचा, बीपी, फेफड़े की जांच सहित अन्य जांचें की गई। कैंप में बिजेंद्र नेगी, डॉ. रोहित शर्मा, पैरामेडिक स्टाफ पूनम, दीपशिखा नेगी, ममता रावत, कविता, राहुल कोठियाल, बीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह ने सेवाएं दी। ग्राम प्रधान सुभगा देवी व प्रधान संगठन के प्रदेश प्रवक्ता नयन कुंवर ने बताया कि शिविर में 52 श्रमिक व उनके परिजनों की जांच कराई गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed