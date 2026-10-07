फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Conclusion of the Shrimad Bhagwat Katha at Badrinath Dham

Chamoli News: बदरीनाथ धाम में श्रीमद्भागवत कथा का समापन

Wed, 07 Oct 2026 07:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 07 Oct 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
Conclusion of the Shrimad Bhagwat Katha at Badrinath Dham
फोटो-
विज्ञापन

बदरीनाथ। श्री शांभवी स्मृति ट्रस्ट की ओर से आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का बुधवार को विधिवत समापन हो गया। कथा के दौरान व्यास दंडी स्वामी परानंद तीर्थ ने श्रद्धालुओं को भगवान की विभिन्न लीलाओं के सुंदर और प्रेरणादायी प्रसंग सुनाए। कथा व्यास ने जटिल धार्मिक प्रसंगों को सरल और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा से भक्ति, भक्ति से प्रेम, प्रेम से समर्पण और समर्पण से परम शांति की प्राप्ति होती है। यही भगवान की प्राप्ति का सरल मार्ग है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed