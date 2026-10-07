Chamoli News: बदरीनाथ धाम में श्रीमद्भागवत कथा का समापन

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बदरीनाथ। श्री शांभवी स्मृति ट्रस्ट की ओर से आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का बुधवार को विधिवत समापन हो गया। कथा के दौरान व्यास दंडी स्वामी परानंद तीर्थ ने श्रद्धालुओं को भगवान की विभिन्न लीलाओं के सुंदर और प्रेरणादायी प्रसंग सुनाए। कथा व्यास ने जटिल धार्मिक प्रसंगों को सरल और भावपूर्ण शैली में प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा से भक्ति, भक्ति से प्रेम, प्रेम से समर्पण और समर्पण से परम शांति की प्राप्ति होती है। यही भगवान की प्राप्ति का सरल मार्ग है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद

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