Chamoli News: अनंत नंदा फाउंडेशन ने वांक में प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू किया

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कर्णप्रयाग। अनंत नन्दा फाउण्डेशन ने देवाल विकासखंड के ग्राम वांक में प्रतिभा खोज कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से संचालित इस कार्यक्रम में पचास से अधिक बच्चे विभिन्न खेलों और शैक्षणिक गतिविधियों में निशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं। ग्राम प्रधान राधा देवी और मान सिंह ने इस पहल में सहयोग किया है। फाउंडेशन के संस्थापक कलम सिंह बिष्ट स्वयं बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बिष्ट एक पूर्व सैनिक, अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा ट्रेल धावक और पुरस्कार विजेता हैं। प्रशिक्षण में एथलेटिक्स, आत्मरक्षा, योग और कंप्यूटर शिक्षा शामिल है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी और अग्निवीर की तैयारी भी कराता है। बिष्ट अपनी पेंशन और जीती हुई पुरस्कार राशि से फाउंडेशन का संचालन करते हैं। फाउंडेशन का लक्ष्य भविष्य के अंतरराष्ट्रीय एथलीट, सेना और प्रशासनिक अधिकारी तैयार करना है। संवाद