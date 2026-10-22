Chamoli News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बदरीनाथ में की अभिषेक पूजा

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बदरीनाथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर बदरीनाथ मंदिर में बीकेटीसी की ओर से प्रात:कालीन महाभिषेक पूजा कराई। बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती और सदस्य धीरज पंचभैया महाभिषेक पूजा में शामिल हुए। महाभिषेक पूजा रावल अमरनाथ नंबूदरी ने संपन्न की। इस दौरान भगवान बदरीविशाल से गृह मंत्री के स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना करते हुए देश के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनीता नौटियाल, वरिष्ठ पुरोहित राहुल पंचभैया आदि मौजूद रहे। संवाद