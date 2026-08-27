Chamoli News: सुयालकोट में अब बनाई जा रही नई सड़क

चार दिन पहले भूस्खलन ने ध्वस्त हुई थी सड़कसंवाद न्यूज एजेंसीदेवाल। देवाल-खेता-मानमती के सुयालकोट में सड़क ध्वस्त हुई थी। अब इसी मुख्य सड़क से करीब 20 मीटर नीचे से नई सड़क बनाई जा रही है। लोनिवि नई जगह से करीब 250 मीटर नई सड़क की कटिंग कर रहा है। बृहस्पतिवार से लोनिवि ने काम भी शुरू कर दिया है।सुयालकोट में भारी भूस्खलन के कारण चार दिन से बंद पड़ी थी। इस कारण क्षेत्र की करीब दस हजार आबादी का संपर्क तहसील मुख्यालय से कटा हुआ है। वहीं इस मार्ग के दोनों तरफ 30 से अधिक वाहन फंसे हैं। ऐसे में लोनिवि की ओर से अब नई जगह से सड़क बनाई जा रही है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष डोगरा ने बताया कि सड़क का काम शुरू कर दिया गया है। अगर बारिश या भूस्खलन नहीं हुआ तो यातायात के लिए शीघ्र सड़क खोल दी जाएगी।