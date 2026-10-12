Bageshwar News: हल्द्वानी से दो, दून से पहुंची एक उड़ान

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देहरादून से दूसरी उड़ान नहीं आने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को हेली सेवा के माध्यम से सफर करने वाले यात्रियों को उड़ानों के बाधित होने से अपनी यात्रा के लिए इंतजार करना पड़ा। खासकर देहरादून से आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई।निर्धारित उड़ानों के संचालन पर मौसम और अन्य परिस्थितियों का असर पड़ने से यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो रही है। ऐसे में उड़ानों का नियमित संचालन नहीं होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।