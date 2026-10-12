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Bageshwar News: हल्द्वानी से दो, दून से पहुंची एक उड़ान

Mon, 12 Oct 2026 11:34 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 12 Oct 2026 11:34 PM IST
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Two flights arrived from Haldwani, and one from Doon.
गरुड़ (बागेश्वर)। मेलाडुंगरी हेलीपैड पर हेली सेवा नियमित नहीं हो पाई है। हल्द्वानी से निर्धारित दोनों उड़ानें पहुंचीं जबकि देहरादून से केवल एक उड़ान ही पहुंच सकी।
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देहरादून से दूसरी उड़ान नहीं आने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को हेली सेवा के माध्यम से सफर करने वाले यात्रियों को उड़ानों के बाधित होने से अपनी यात्रा के लिए इंतजार करना पड़ा। खासकर देहरादून से आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी हुई।
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निर्धारित उड़ानों के संचालन पर मौसम और अन्य परिस्थितियों का असर पड़ने से यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो रही है। ऐसे में उड़ानों का नियमित संचालन नहीं होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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