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Bageshwar News: श्रद्धालुओं को सिखाए डिजिटल सुरक्षा के गुर

Tue, 20 Oct 2026 12:41 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 20 Oct 2026 12:41 AM IST
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Teach digital safety tips to devotees
बागेश्वर। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और डिजिटल सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने नुमाइशखेत मैदान में दुर्गा और देवी पूजा में पहुंचे श्रद्धालुओं को डिजिटल सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी।
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एसपी जितेंद्र मेहरा के निर्देश पर सोमवार को नुमाइशखेत मैदान में श्रद्धालुओं, महिलाओं और युवाओं से संवाद किया। वर्तमान में तेजी से बदल रहे साइबर अपराधों के तौर-तरीकों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। लोगों को सोशल मीडिया का उचित उपयोग करने को कहा। श्रद्धालुओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी जन्मतिथि, पता, परिवार के विवरण और तस्वीरें सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं करने की हिदायत दी। लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट्स की सिक्योरिटी सेटिंग्स जैसे टू-स्टेप वेरिफिकेशन को हमेशा मजबूत रखने के व्यावहारिक तरीके सिखाए। संवाद
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