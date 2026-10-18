Bageshwar News: सात सूत्री मांगों के लिए मिनिस्टीरियल कर्मियों ने दिया धरना

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उन्होंने वर्ष 2005 से लंबित कलक्ट्रेट ढांचे का पुनर्गठन, कलक्ट्रेट को विशेष कार्यालय या विभाग का दर्जा देना और कनिष्ठ सहायक का शैक्षिक योग्यता के आधार पर ग्रेड पे 2800 रुपये निर्धारित करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड पे निर्धारित करने संबंधी शासनादेश जारी करने समेत विभिन्न मांग की। बताया कि इससे पहले 12 से 14 अक्तूबर तक कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया था। संवाद

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बागेश्वर। उत्तराखंड कलक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने पदोन्नति, वेतन संबंधी विभिन्न मांगों के लिए कलक्ट्रेट परिसर में एकदिवसीय धरना दिया। शनिवार को धरने पर बैठे कर्मचारियों ने शासन-प्रशासन पर मांगों के संबंध में त्वरित निर्णय नहीं लेने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई।