Bageshwar News: सड़क के लिए सीएम को सौंपा ज्ञापन

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कपकोट(बागेश्वर)। फुलवाड़ी-फुलाचौंरा में सड़क के लिए जनमिलन केंद्र में धरना जारी रहा। दीपा देवी, नारायणी देवी ने क्रमिक अनशन पर बैठकर आंदोलन की कमान संभाल। बृहस्पतिवार को संघर्ष समिति के सदस्याें ने नारेबाजी कर जल्द सड़क की मांग पूरी करने को कहा। समिति के सदस्यों ने सीएम से भेंट कर सड़क की मांग के लिए ज्ञापन दिया। दिए ज्ञापन में बताया कि लंबे समय से मोटर मार्ग की मांग के लिए अनशन जारी है। बावजूद इसके शासन उनकी सुध नहीं ले रहा है। इस मौके पर समिति के संरक्षक चरण सिंह बघरी, रतन सिंह दानू, करम सिंह दानू, गजेंद्र सिंह धामी, मधनसिंह धामी आदि मौजूद रहे।