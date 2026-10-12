Bageshwar News: सड़क की मांग के लिए जारी रखा अनशन

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कपकोट (बागेश्वर)। फुलवाड़ी-फुलचौंरा में सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों ने 81 वें दिन भी अनशन जारी रखा। सीता देवी, चमेली देवी ने क्रमिक अनशन में बैठकर आंदोलन की कमान संभाली। रविवार को जनमिलन केंद्र फुलवाड़ी में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि अनशन के इतने दिन बाद भी शासन-प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनशनकारियों ने धरातल पर सड़क निर्माण शुरू होने तक क्रमिक अनशन जारी रखने की चेतावनी दी है। इस मौके पर चरण सिंह बघरी, रतन सिंह दानू, मधन सिंह, गजेंद्र सिंह, मोहिनी देवी, तारा देवी आदि मौजूद रहीं। संवाद