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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Helicopter services remained completely suspended in Garud; passengers were inconvenienced as not a single flight arrived.

Bageshwar News: गरुड़ में पूरी तरह ठप रही हेली सेवा, एक भी उड़ान न पहुंचने से यात्री परेशान

Sat, 10 Oct 2026 12:39 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:39 AM IST
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Helicopter services remained completely suspended in Garud; passengers were inconvenienced as not a single flight arrived.
गरुड़ (बागेश्वर)। क्षेत्र में लगातार खराब चल रहे मौसम के मिजाज का व्यापक असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है। शुक्रवार को गरुड़ स्थित मेलाडूंगरी हेलीपैड से संचालित होने वाली हेली सेवा मौसम की खराबी के कारण पूरी तरह बाधित रही। गरुड़ से देहरादून और हल्द्वानी के लिए निर्धारित उड़ानों में से एक भी हेलीकॉप्टर यहां नहीं पहुंच सका। इससे दूर-दराज़ की यात्रा पर निकलने वाले यात्रियों को भारी असुविधा और दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
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मेलाडूंगरी हेलीपैड से रोजाना देहरादून और हल्द्वानी के लिए दो-दो नियमित उड़ानों का संचालन निर्धारित है। लेकिन शुक्रवार को सुबह से ही मौसम खराब रहने और दृश्यता कम होने के कारण एक भी उड़ान का संचालन संभव नहीं हो सका। हेली सेवा के समय पर संचालन न होने से आपातकालीन और समयबद्ध यात्रा की योजना बनाकर पहुंचे यात्रियों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ा। कई यात्री घंटों हेलीपैड पर उड़ानों का इंतजार करने के बाद निराश होकर वापस लौट गए, तो कइयों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का ही सहारा लेना पड़ा।
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सेवा प्रदाता कंपनी और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए खराब मौसम में उड़ानों को स्थगित करना पड़ा। मौसम साफ होते ही और दृश्यता सामान्य होने पर हेली सेवाओं का संचालन पुनः सुचारू कर दिया जाएगा।
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