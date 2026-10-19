फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Fairs will be held at various temples on the occasion of Navami.

Bageshwar News: नवमी के अवसर पर विभिन्न मंदिरों में लगेगा मेला

Mon, 19 Oct 2026 01:38 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 19 Oct 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
Fairs will be held at various temples on the occasion of Navami.
बागेश्वर। शारदीय नवरात्र की नवमी पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक मेलों की रौनक रहेगी। शामा के सेमीघाड़ी, सनगाड़ के नौलिंग मंदिर, आरे मंदिर समेत मंदिरों में मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले के लिए स्थानीय लोगों में उत्साह है। इन मंदिरों में आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
विज्ञापन

सोमवार को नवमी के अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में पूजा-अर्चना कर देवी से सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कन्या पूजन भी किया जाएगा। मेले में पारंपरिक रीति-रिवाजों की झलक भी देखने को मिलेगी। मेले ढोल-नगाड़ों और पूजा अर्चना कर देवताओं का आवाहन किया जाएगा। नवरात्र के समापन पर आयोजित होने वाले इन धार्मिक आयोजनों को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह बना हुआ है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed