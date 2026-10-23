Bageshwar News: चार नौलों की डीपीआर स्वीकृत

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बृहस्पतिवार को बैठक में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के पांच धारा-नौलों के स्रोत संवर्धन से जुड़ी डीपीआर की समीक्षा की गई, जिनमें से चार डीपीआर को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी गई। एक डीपीआर में आवश्यक संशोधनों के निर्देश दिए गए। जिले की तीन नदियों के पुनर्जीवीकरण पर हुए विचार-विमर्श के बाद धारी नदी के कैचमेंट क्षेत्र को उपचार कार्यों के लिए सर्वसम्मति से प्रथम प्राथमिकता पर चुना गया। डीएम ने अधिकारियों को जल स्रोतों की उपलब्धता सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ नरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद

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बागेश्वर। जिले में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। डीएम अपूर्वा पांडेय की अध्यक्षता में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी की जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई।