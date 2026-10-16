फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Bail plea of accused in GIC Bhatkhola in-charge principal murder case rejected

प्रधानाचार्य हत्याकांड: आरोपी की जमानत पर कोर्ट का साफ इनकार, 18 जुलाई को चाकू गोदकर की गई थी हत्या

Fri, 16 Oct 2026 04:56 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर
अमर उजाला नेटवर्क, बागेश्वर Published by: Heera Updated Fri, 16 Oct 2026 04:56 PM IST
सार

जीआईसी भटखोला के प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा हत्याकांड के आरोपी प्रशासनिक अधिकारी नवल किशोर सोराड़ी की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और चश्मदीद गवाहों के बयानों को आधार माना।

विज्ञापन
Bail plea of accused in GIC Bhatkhola in-charge principal murder case rejected
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागेश्वर में विशेष सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला के प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा की हत्या के आरोपी प्रशासनिक अधिकारी नवल किशोर सोराड़ी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ अपराध की गंभीर प्रकृति और चश्मदीद गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए इस स्तर पर जमानत देना न्यायोचित नहीं माना।

विज्ञापन

मामले के अनुसार 18 जुलाई 2026 की सुबह करीब 7:00 बजे भटखोला मोटर मार्ग से पैदल स्कूल जा रहे प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टम्टा पर विद्यालय के ही प्रशासनिक अधिकारी नवल किशोर सोराड़ी ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल टम्टा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। घटना की रिपोर्ट शिक्षक गोकुल चंद्र की ओर से झिरौली थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने उसे निर्दोष बताते हुए मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का दावा किया और जमानत दिए जाने की मांग की। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक और वादी पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी ने पुरानी रंजिश और जातीय विद्वेष के चलते घटना को अंजाम दिया है। मौके से खून से सना चाकू और अन्य साक्ष्य बरामद हुए हैं तथा चश्मदीद गवाहों ने आरोपी को अपराध करते देखा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावली का गहन अनुशीलन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी नवल किशोर सोराड़ी की जमानत याचिका को निरस्त करने के आदेश जारी किए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed