Almora News: सोमेश्वर के उसकुना में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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घटना की सूचना मिलने पर सोमेश्वर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। कोतवाल मदन मोहन जोशी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अल्मोड़ा भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

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सोमेश्वर (अल्मोड़ा)। कोतवाली क्षेत्र के उसकुना गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान सूरज सिंह (35) के रूप में हुई है। वह अपने घर में मृत अवस्था में पाया गया।