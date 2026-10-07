Almora News: आंगन मिलन कार्यक्रम में महिलाओं को किया जागरूक

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मौलेखाल(अल्मोड़ा)। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाए गए पोषण माह का खटलगांव आंगनबाड़ी केंद्र में आंगन मिलन कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। करीब एक माह तक चले अभियान के दौरान क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए जरूरी पोषण आहार की जानकारी दी गई। साथ ही मोटे अनाज के महत्व के बारे में बताया गया। खटलगांव आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता पुष्पा रावत और सहायिका धर्मावती ने कार्यक्रम का संचालन किया। मुख्य अतिथि इंदर सिंह, विनोद ध्यानी और पूर्व प्रधान सुरेंद्र रावत रहे। वहां आशा फैसिलिटेटर देवकी देवी, आशा कार्यकर्ता ललिता देवी आदि रहीं। संवाद