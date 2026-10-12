Almora News: महिलाओं ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल मार्केटिंग के सीखे गुर

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अल्मोड़ा। जिले की महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से गोलना कराड़िया में आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। सामाजिक विकास एवं प्रबंधन समिति गोलना कराड़िया ने यूकॉस्ट देहरादून के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजित किया। इस दौरान प्रशिक्षण ले चुकी 40 महिलाओं को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षक लीला जोशी, भावना नयाल और हिमांशु पंत ने महिलाओं को साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव, फिशिंग, ओटीपी, पासवर्ड सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल भुगतान के संबंध में जागरूक किया। इसके साथ ही उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पादों का प्रचार, ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंच और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी। मुख्य अन्वेषक शंभु दत्त जोशी ने कहा कि डिजिटल साक्षरता से महिला सशक्तीकरण को मजबूती मिलेगी।