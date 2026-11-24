विज्ञापन

सोमवार को ग्रामीणों की गांवों में तेंदुए की लगातार बढ़ती सक्रियता की सूचना के बाद प्रभावित क्षेत्रों में गश्त की गई। इस दौरान वन विभाग की ओर से तेंदुए को पकड़ने के लिए पहले से लगाए गए पिंजरे का स्थान बदला गया। वन क्षेत्राधिकारी हवालबाग मोहन राम आर्या ने बताया कि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में फॉक्स लाइट और ट्रैप कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने और विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। टीम में वन दरोगा सत्येंद्र सिंह नेगी, वन बीट अधिकारी विवेक तिवारी, कैलाश कांडपाल, मनोज जोशी आदि शामिल रहे।कीमबगड़ में तेंदुए ने गाय और भेड़ को बनाया निवालास्याल्दे (अल्मोड़ा)। विकासखंड स्याल्दे के कीमबगड़ गांव में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। तेंदुए ने सड़क पर घूम रही एक गाय और वीरेंद्र प्रसाद की भेड़ को मार डाला। क्षेत्र में लगातार तेुंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में भय है। कीमबगड़ के अलावा पातल, बरंगल, रणपाथर, जैखाल, नागरकोटिया और कुलसीरा गांवों में भी तेंदुए की सक्रियता बनी हुई है। खलडुवा-नागचूलाखाल ग्रामीण विकास समिति ने बताया कि वन विभाग से लगातार तेंदुए को पकड़ने की मांग की जा रही है लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ग्रामीण अपने बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। समिति ने वन विभाग और प्रशासन से प्रभावित गांवों में तत्काल पिंजरा लगाने, नियमित गश्त बढ़ाने और तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। कहा कि किसी बड़ी अनहोनी से पहले विभाग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए।