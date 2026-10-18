Almora News: आज मनाई जाएगी पं. नारायण दत्त तिवारी की जयंती

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अल्मोड़ा। यूपी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम स्व. पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि को सर्वदलीय सभा के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व पालिकाध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी तथा पूर्व दायित्वधारी एडवोकेट केवल सती ने बताया कि कार्यक्रम दोपहर दो बजे से नगर निगम अल्मोड़ा के सभागार में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जिले के लोगों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपील की है।