Almora News: तीन मतों से जीते सुंदर, जिला योजना समिति के सदस्य बने

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मतदान के बाद हुई मतगणना में परिणाम घोषित किया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने सुंदर सिंह कुवार्बी को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। वहां पालिकाध्यक्ष अरुण रावत, चौखुटिया ब्लॉक अध्यक्ष जीवन नेगी, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष किरन नेगी, सतीश नेगी, हीरा सिंह बिष्ट सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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रानीखेत (अल्मोड़ा)। जिला योजना समिति के सदस्य पद पर सुंदर सिंह कुवार्बी ने तीन मतों से जीत दर्ज की। सीधे मुकाबले में उन्हें 10 मत मिले, जबकि प्रतिद्वंद्वी नीमा मेहरा को सात मत प्राप्त हुए। कुल 19 सभासदों में से 18 ने मतदान किया, जबकि एक मत निरस्त हुआ।