Almora News: धनुष यज्ञ और लक्ष्मण-परशुराम संवाद का मंचन
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:57 PM IST
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। ग्रामसभा मुझोली में आदर्श रामलीला के तीसरे दिन धनुष यज्ञ और लक्ष्मण-परशुराम संवाद का भव्य मंचन किया गया। संवादों और प्रसंगों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला देखने के लिए चिनौना, बस्यूरा, धनखोली, दैना और भन्नी सहित आसपास के गांवों से ग्रामीण पहुंचे। इस बार रामलीला में बेटियां प्रमुख पात्रों की भूमिका निभा रही हैं। सगी बहनें रिया आर्य और माही आर्य क्रमशः भगवान श्रीराम और माता सीता का अभिनय करेंगी। वहीं, निकिता लक्ष्मण, वैशाली भरत तथा दिशा शत्रुघ्न की भूमिका निभाएंगी। वहां हरीश आर्य, गणेश लाल आर्य, धर्मपाल, दिनेश चंद्र, भोला राम, पूरन चंद्र, जगदीश चंद्र, मोहित कुमार, कार्तिक, पवन, विक्की, अभिषेक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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