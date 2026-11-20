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जिले में वर्तमान में 166 इंटर कॉलेज और 94 हाईस्कूल संचालित हैं। इनमें लंबे समय से प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं होने के कारण प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे न केवल विद्यालयों के प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि संबंधित शिक्षकों के मूल विषयों का शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। वहीं, कई विद्यालयों में शिक्षकों की भी कमी बनी हुई है। इसकी भरपाई अतिथि शिक्षकों के माध्यम से की जा रही है।इस बदहाल व्यवस्था का सीधा असर हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों की स्थिति को देखते हुए अभिभावक भी अपने बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में कराने को प्राथमिकता दे रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था सुधारने के सरकारी दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 से एलटी और प्रवक्ता संवर्ग से प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है। पदोन्नति प्रक्रिया ठप होने से विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियमित तैनाती नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। और शासन स्तर पर कार्रवाई भी नजर नहीं आ रही है। प्रधानाचार्य के खाली पदों पर तैनाती नहीं हो पा रही है।प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की सूचना शिक्षा निदेशालय को दी गई है। नियुक्ति शासन स्तर से ही संभव है। व्यवस्था के तहत विद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।- हरक राम कोहली, मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा