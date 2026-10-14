फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Responsibility to the office bearers in Ayush Yoga Instructor Association

Almora News: आयुष योग प्रशिक्षक संघ में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी

Wed, 14 Oct 2026 11:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 14 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Responsibility to the office bearers in Ayush Yoga Instructor Association
मौलेखाल(अल्मोड़ा)। जिला अल्मोड़ा आयुष योग प्रशिक्षक संघ की अध्यक्ष भवानी बोरा ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। योग शिक्षक डॉ. नवीन भट्ट को संरक्षक, गीता पांडेय को उपाध्यक्ष, यमुना प्रसाद को जिला महासचिव, मनोज बजेठा को सचिव, बबीता जोशी को संयुक्त सचिव, कमल कुमार को कोषाध्यक्ष, दीपांशु कुमार को सह कोषाध्यक्ष, डॉ. मंजू बोरा को संगठन मंत्री, हिमांशु पंत को संगठन महामंत्री और ज्योति रैखाल को मीडिया एवं सोशल मीडिया प्रभारी बनाया गया है। वहीं, गायत्री सुयाल को महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed