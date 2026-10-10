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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   Provided information about public welfare schemes.

Almora News: जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

Sat, 10 Oct 2026 11:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sat, 10 Oct 2026 11:32 PM IST
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Provided information about public welfare schemes.
स्याल्दे (अल्मोड़ा)। स्याल्दे विकासखंड सभागार में ग्रामीण महिला उत्थान समिति सिराड़ की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संवाद एवं विकास संकल्प सेवा सेतु सम्मेलन आयोजित किया गया। विशिष्ट अतिथि दीप भगत और पूरन रजवार ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। प्रशिक्षक प्रेम लटवाल और पीके उपाध्याय ने जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने खुली बैठकों के माध्यम से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने की अपील की। वहां मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र नेगी, भूपेंद्र सिंह नेगी, ब्लाॅक प्रमुख मथुरादत्त डुगरियाल, सहायक विकास अधिकारी हिम्मत गिरी गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष कुंदन लाल, ग्राम पंचायत अधिकारी गजेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे।
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