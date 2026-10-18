Almora News: सोपस्टोन खदानों के संचालन की मांग के लिए दिया धरना

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बागेश्वर। सोपस्टोन खदानों के संचालन की अनुमति और ग्रामीणों की आजीविका बचाने की मांग पर कलक्ट्रेट के सामने धरना शुरू कर दिया है। पट्टाधारक नवीन कुमार की खदानों का समाधान न होने पर उनके परिजनों और क्षेत्रवासियों ने कलक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे। पट्टाधारक के कानूनी सलाहकार और अधिवक्ता बसंत कुमार ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद खदानों के संचालन में बाधा डाली जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, तो खनन और परिवहन पर रोक क्यों लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि काम बंद होने से मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए पूर्व में निकाले गए खनिज के परिवहन और आजीविका की क्षति की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर ऋतु, सुंदर कुमार, केवलानंद, कुंदन लाल, दया प्रकाश, मदन राम, गुमान राम, अशोक कुमार, जगदीश चंद्र, ठाकुर राम, नवीन कुमार, प्यारे लाल, अनिल कुमार, विजय कुमार, मदन मोहन, भवानी राम आदि मौजूद रहे।